La famille de Jean-Pierre Box déplore le peu de mobilisation des autorités

C'est une famille dans l'angoisse qui nous interpelle en même temps qu'elle en réclame plus des autorités. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 18:45

La famille de Jean-Pierre Box demeure dans le désarroi depuis samedi. Leur proche s'est égaré dans le cirque de Mafate lors d'une randonnée.



Trois jours après le signalement de sa disparition, c'est le désarroi qui se reflète dans les propos de sa famille. Sa belle-fille Cynthia déplore le peu de mobilisation des autorités depuis le début des recherches. "Trois gendarmes mobilisés aujourd'hui", selon elle, c'est peu au regard de l'étendue des zones à inspecter. La dernière fois que Jean-Pierre Box a été aperçu, il longeait le sentier Scout.



Cynthia tient cependant à remercier les particuliers qui ont été touchés par leur appel à la mobilisation pour quadriller le terrain et ce malgré le fait qu'ils ne soient pas des sportifs aguerris.



"Les personnes dont c'est le métier ne sont pas là et celles qui ont uniquement leur bonne volonté viennent aider", constate-t-elle en espérant une implication un peu plus marquée de la force publique.



S'il ne souffre pas encore de la maladie d'Alzheimer dont il est atteint, l'homme de 61 ans peut toutefois se retrouver désorienté, ce qui pourrait expliquer pourquoi il s'est égaré sur ce sentier de Mafate.