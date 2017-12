Faits-divers La famille d'Aude-Emmanuelle Hoareau porte plainte pour erreur médicale





Rappel des faits



Aude-Emmanuelle Hoareau, accompagnée de sa mère, se rend chez SOS Médecins Nord à Saint Denis le lundi 9 octobre dernier.



Venue pour des douleurs persistantes aux cervicales ainsi que des céphalées, elle craint une tumeur au cerveau ou un accident vasculaire cérébral (AVC).



Le médecin, qui lui diagnostique un nerf coincé au niveau des cervicales, lui prescrit des anti-inflammatoires et une radio des vertèbres.



Il ajoute qu'il n'y a ni caractère d'urgence ni gravité mais lui prescrit tout de même deux jours d'arrêt de travail.



Passés ces deux jours, les symptômes étant toujours présents, Aude-Emmanuelle Hoareau se rend dans un cabinet de radiologie. Sa carte vitale n'étant pas à jour, la secrétaire lui refuse l'examen et la renvoie vers son médecin. Elle lui donne alors un rendez-vous 48 h plus tard.



Le médicament a donc accentué le saignement



Aude-Emmanuelle Hoareau fera jamais cet examen puisqu'elle décède le vendredi 13 octobre d'un anévrisme, soit 5 jours après la consultation chez SOS Médecins.



En cas d'anévrisme, le traitement prescrit n'est absolument pas indiqué puisqu'il s'agit d'un anti-coagulant, explique la tante de la défunte, pharmacienne de profession, dans un entretien accordé au Quotidien. L'anévrisme est un vaisseau qui saigne au niveau du cerveau, le médicament a donc accentué le saignement.



Selon le Quotidien, la mère d'Aude-Emmanuelle Hoareau ainsi que sa tante, persuadées qu'il s'agit d'une erreur médicale, ont déposé plainte auprès du Procureur de la République à l'encontre des deux professionnels de santé, le professionnel de SOS médecins et le radiologue. La disparition d'Aude-Emmanuelle Hoareau ne restera pas sans suite. La famille de l'enseignante à l'Ecole supérieure d'art située au Port et docteur en philosophie, a déposé une plainte à l'encontre de deux professionnels de santé.Aude-Emmanuelle Hoareau, accompagnée de sa mère, se rend chez SOS Médecins Nord à Saint Denis le lundi 9 octobre dernier.Venue pour des douleurs persistantes aux cervicales ainsi que des céphalées, elle craint une tumeur au cerveau ou un accident vasculaire cérébral (AVC).Le médecin, qui lui diagnostique un nerf coincé au niveau des cervicales, lui prescrit des anti-inflammatoires et une radio des vertèbres.Il ajoute qu'il n'y a ni caractère d'urgence ni gravité mais lui prescrit tout de même deux jours d'arrêt de travail.Passés ces deux jours, les symptômes étant toujours présents, Aude-Emmanuelle Hoareau se rend dans un cabinet de radiologie. Sa carte vitale n'étant pas à jour, la secrétaire lui refuse l'examen et la renvoie vers son médecin. Elle lui donne alors un rendez-vous 48 h plus tard.Aude-Emmanuelle Hoareau fera jamais cet examen puisqu'elle décède le vendredi 13 octobre d'un anévrisme, soit 5 jours après la consultation chez SOS Médecins.En cas d'anévrisme, le traitement prescrit n'est absolument pas indiqué puisqu'il s'agit d'un anti-coagulant, explique la tante de la défunte, pharmacienne de profession, dans un entretien accordé au Quotidien. L'anévrisme est un vaisseau qui saigne au niveau du cerveau, le médicament a donc accentué le saignement.Selon le Quotidien, la mère d'Aude-Emmanuelle Hoareau ainsi que sa tante, persuadées qu'il s'agit d'une erreur médicale, ont déposé plainte auprès du Procureur de la République à l'encontre des deux professionnels de santé, le professionnel de SOS médecins et le radiologue. Pascal Robert Lu 1040 fois





Dans la même rubrique : < > [PHOTOS] Sainte-Marie: Une bouche incendie cède sous la pression "Maison de l'horreur" de la Plaine-des-Cafres : Pas de liberté provisoire pour Daisy Delaplaine