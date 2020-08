A la Une . La famille Grondin où la valorisation du maraichage local

Dans un marché des salades en sachets en expansion (96% des Réunionnais achètent de la salade dont 63% en sachet), la famille Grondin, le père et ses trois fils, créent en 2020 Maraîchers de la Réunion. L’entreprise agroalimentaire innovante propose six variétés de salades produites localement en pleine terre, récoltées à la main, lavées, emballées et livrées dès le lendemain en GMS : roquette, batavia, duo de feuilles de chêne ou feuilles de chêne vertes, jeunes pousses d’épinard et mélange de saison. La marque a été créée à la demande des acteurs de la grande distribution. Par Pierre Marchal - Publié le Samedi 29 Août 2020 à 10:55 | Lu 569 fois

Maraîchers de la Réunion, c’est une véritable petite usine ultra-moderne de 500m2 située dans la zone d’activité de La Mare à Sainte-Marie, optimisé pour accueillir une ligne complète de conditionnement. Les machines sont de fabrication européenne. Grâce à la grande flexibilité de l’atelier, de nouvelles gammes de produits pourront être conditionnées comme des épices, des brèdes ou certains légumes. De belles perspectives de développement assurées !

Aux commandes de l’entreprise, la famille Grondin de La Bretagne avec le patriarche Jean-Louis et ses trois fils Frédéric 30 ans, Grégory 28 ans et le dernier Simon 18 ans.

L’investissement global s’est élevé à un million d’euros, bénéficiant de subventions de l’Europe, le Département et la Région. Sept emplois ont été créés, trois autres étant prévus prochainement.

A l’image de ses jeunes entrepreneurs, l’entreprise représente une marque jeune, dynamique, novatrice redonnant le goût de la fraîcheur aux Réunionnais.



Renforcer la filière locale de transformation en assurant diversité, régularité, fraicheur et stabilité des produits face à l’importation de produits concurrentiels de la gamme de salades en sachets ; c’est le projet que la famille Grondin, père et fils, a imaginé et concrétisé en cette année 2020 en mettant en place un outil industriel de conditionnement de produit végétal prêt à l’emploi aux dernières normes européennes.

De ce projet est né Maraîchers de la Réunion. La marque et les produits ont été créés à la demande des acteurs de la grande distribution.



Maraîchers de la Réunion a pour ambition de proposer des salades de qualité comparable, voire supérieure à ce qui est importé aujourd’hui.

Depuis plus de 30 ans, la famille Grondin et ses partenaires agricoles locaux cultivent avec passion des salades en pleine terre. Un investissement d’1 million d’euros ayant bénéficié de subventions de l’Europe, du Département et de La Région Réunion.



Le marché des salades en sachets est en expansion, soutenu par une forte demande des consommateurs.

En effet 96% des Réunionnais achètent de la salade dont 63% de la salade en sachet. Pourtant, le marché de la quatrième gamme est peu structuré à la Réunion : peu de marques connues, pas de segmentation. Le marché est donc à structurer et à construire, avec de belles opportunités de développement pour répondre aux besoins des consommateurs.



Toutes les salades sont produites en pleine terre par cinq maraichers locaux (trois à Saint-Denis, un à Salazie et un au Tampon). Elles sont récoltées à la main, lavées à l’eau claire, emballées dans l’atelier de Sainte-Marie et livrées dès le lendemain en GMS.

La vraie valeur ajoutée de ces produits c’est bien la transformation.

Ces produits se positionnent en concurrence avec les produits importés avec pour objectif d’offrir une meilleure rémunération pour les agriculteurs partenaires.

Leur DLC (date limite de consommation) est de huit jours, garantissant une fraicheur optimale de longue durée.

A terme, grâce à l’atelier qui permet une grande flexibilité, de nouvelles gammes de produits pourront être conditionnées comme des épices, des brèdes ou certains légumes. Une diversification qui permettra de développer d’autres agriculteurs et maraichers locaux sur des productions actuellement non présentes sur l’ile (mâche, mesclun, etc.). La flexibilité de l’outil industriel permet en effet de conditionner des volumes entre 50 grammes et un kilo. De belles perspectives de développement assurées !



Photos Pierre Marchal

























