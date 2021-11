La famille ELLV Réunion attristée par la disparition d'Elise Cadren

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’apprends la disparition d’Élise Cadren qui fut ma Directrice de campagne pour la liste Naturellement Écologiste que je conduisais au nom d’Europe Écologie Les Verts Réunion et qui rassemblait, entre autres, Génération Écologie Réunion, Place Publique Réunion, La Voix du Citoyen (Étang Salé) et plusieurs personnes de la société civile.



Les rapports d’estime et de confiance mutuels que nous avions, expliquent la place importante qu’elle a tenue dans notre campagne, sa personnalité, son énergie et son professionnalisme ont forcé le respect de toutes et tous.



Sa disparition est un choc.



Nous adressons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances



Jean-Pierre Marchau

Pour la liste Naturellement Écologistes, rassemblement des écologistes à l’élection régionale 2021