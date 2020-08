La fabuleuse histoire d'Adrienne Bolland

Adrienne Bolland, madame Adrienne Bolland ( 1895- 1975)

Nom énigmatique pour beaucoup, voire inconnu.

Cette dame fait partie de l'histoire naissante de l'aviation.



Si je l'évoque, c'est parce que je l'ai connue......à la Réunion !

Alors que nous étions jeunes parachutistes débutants au Para Club de Bourbon , une amie et moi avons été invités au club house de l'aéroclub Roland Garros à Gillot. Il faut dire qu'à l'époque, nous sautions à partir d'un CESSNA 172 appartenant à l'aéroclub.

C'est là que j'ai fait la connaissance d'Adrienne Bolland. Une dame que je ne connaissais pas; mais dont j'ai connu le parcours... après !

Celle-ci était en visite sur notre île.

C'est ainsi que nous l'avons invitée à dîner, mon amie et moi, en toute simplicité. Je ne me souviens plus de l'année......71 ou 72 .

Ce préambule pour donner de la crédibilité à mon récit.



Qui est Adrienne Bolland ?.

Adrienne Bolland obtint en 1920 son brevet de pilotage,à l'école de pilotage Caudron à Crotoy.

Elle fut la première femme convoyeuse engagée par René Caudron.

En Août 1920 elle traverse la manche depuis la France.

Adrienne Bolland pilote à côté des meilleurs pilotes issus de la guerre, lors de meetings aériens.

Sa passion l'emmena vers la Cordillère des Andes ,à Buenos Aires, sponsorisée par une marque de chronographes.

Déjà connue, elle fut défiée par la presse argentine., de survoler la Cordillère des Andes. Défi qu'elle releva le 1er avril 1921.

Il faut savoir que son avion G3 ne pouvait dépasser l'altitude de 4000 mètres, alors que les montagnes culminent à un altitude supérieure.

En outre, elle évoluait à 50 km/h !



C' est au moment d'accomplir ce qui devint un exploit, que l'extraordinaire arriva.

Alors qu'elle était prête à partir pour ce défi aventureux, dans sa petite chambre, une femme frappe à la porte;

"Qu'est ce vous venez f....e là ? , s'exclame -t-elle !

Cette femme insista. Elle parlait mal le français. Mais Adrienne Bolland finit par l'écouter.

Cherchant ses mots,cette femme commença à raconter une histoire incroyable. Tout ce voyage qu'allait faire Adrienne Bolland , à l'avance. !

" A un moment, vous verrez , dans le fond d'une vallée qui tourne à droite, un lac en forme d'huître,.vous le contournerez. Vous aurez envie de tourner à droite, il ne faut pas aller à droite . Il faut aller à gauche ! Les montagnes sont plus hautes que vous ne pouvez monter . N'oubliez pas, ! Vous verrez alors une montagne en forme d'un dossier renversé.";



Cette dame ne connaissait pas la montagne. Elle n'y était jamais allée.

Cette voyante s'en est repartie sans un mot de plus.



Adrienne Bolland avait oublié toutes ces prophéties.

Elle décolla pour sa tentative d'exploit, et se trouva devant un choix à faire quand à la direction à prendre.

Elle se rappela alors des conseils de la voyante et les suivit sans trop y croire .

Et c'est ainsi qu'elle atterrit à Santiago.

Certes, cette histoire est troublante, elle reste un mystère, ...et pourtant !



Le nom d'Adrienne Bolland est maintenant l'objet de nombreuses conférences . des sites portent son nom.

J'ai eu la chance de connaître une grande dame extraordinaire.