La droite veut encadrer l'utilisation de l'Allocation de rentrée scolaire

Faut-il encadrer l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ? Pas pour le gouvernement ni pour la gauche qui voit dans la proposition de loi déposée par le groupe LR une "stigmatisation" des ménages les plus précaires. Par NP - Publié le Vendredi 19 Août 2022 à 12:39

Comme en 2020, le député LR Pierre-Henri Dumont avait déjà déposé la même proposition. Ce dernier propose que le versement de l'ARS soit conditionné sous la forme d'un titre spécial de paiement, dénommé "bon scolaire". Ce bon serait librement utilisable auprès d'enseignes répondant à différents critères, le but recherché étant de créer un mécanisme permettant le contrôle de l'ARS "et faire ainsi primer l'intérêt supérieur de l'enfant", explique le parlementaire.



Il propose dans le même temps qu'une partie de l'ARS soit directement versée aux communes sous la forme d'un trousseau de fournitures mais aussi que l'aide versée aux familles soit plafonnée avec la production d'un certificat de scolarité.

Des dires hors de propos, estime Olivier Klein, ministre délégué en charge de la Ville et du Logement, qui a déploré ce jeudi sur RTL un "débat stigmatisant" envers les plus démunis dans la proposition déposée par le groupe LR. Également maire de Clichy-sous-Bois dans le 93, Olivier Klein appelle à "faire confiance au plus grand nombre". "Que l'argent soit utilisé pour une chose ou pour une autre, la réalité, c'est que personne ne va faire des dépenses inutiles", explique le membre du gouvernement, rejoint pour une fois par la gauche.



Le député Nupes Benjamin Lucas n'a pas caché son indignation de voir "ceux qui ont refusé de taxer les superprofits et de conditionner les aides aux entreprises" s'en prendre désormais aux plus pauvres "au cœur des vacances". Même son de cloche pour l'ancienne ministre (PS) de la Famille, Laurence Rossignol qui ironise sur ce "marronnier de la rentrée" de la droite. "Chaque année les parents sont accusés d’acheter avec l’allocation de rentrée scolaire, des écrans plasmas… des jantes neuves… des smartphones… Le vieux fantasme des pauvres qui boivent l’argent des allocs", a-t-elle dénoncé.