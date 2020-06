A la Une . La droite saint-pauloise met de côté "ses divergences" et joue collectif derrière Bénard

Après Joseph Sinimalé et Jean-François Nativel, les soutiens se multiplient autour d'Alain Bénard. Candidats au premier tour, Fabrice Marouvin, Giovanny Poire, Jean-Pierre Amourdom et Yoland Velleyen ont eux aussi décidé de se ranger derrière le candidat de l'union de la droite à Saint-Paul. Issus de la même famille politique, les affinités entre les candidats ont permis ce ralliement "mais aussi les similitudes entre les programmes" expliquent les principaux intéressés. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 18 Juin 2020 à 21:42 | Lu 399 fois





Yoland Velleyen apporte son soutien "le plus total" à Alain Bénard "pour plusieurs points". "C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, grâce à qui j'ai fait mon entrée en politique. Nous avons mené plusieurs combats ensemble", tient-il à rappeler. Question d'affinité entre les deux hommes mais aussi de programme "notamment sur le volet de la citoyenneté et des conseils d'arrondissement".



"J'ai rencontré Alain et Joseph pour leur dire de trouver une solution car il est important pour moi que Saint-Paul ne bascule pas une nouvelle fois à gauche", indique pour sa part Fabrice Marouvin, qui avait appelé "très tôt à l'union". "Nous devons chacun dépasser nos divergences et nous rassembler derrière notre famille politique. On sait travailler ensemble, on l'a montré par le passé, et on saura le faire à nouveau", maintient l'ex-troisième adjoint de Joseph Sinimalé. Joseph Sinimalé: "Je suis prêt à construire l'union avec Alain Bénard"

"Il se trouve qu'un certain nombre de listes, en tout cas celles qui comptent, ont choisi de nous accompagner dans ce qui sera le nouveau Saint-Paul", se félicite Alain Bénard. Un Saint-Paul que l'ancien maire de la commune (1999-2008) souhaite "au plus près" de ses administrés via les fameux conseils d'arrondissements, au nombre de 15, qui "garantiront un service public de qualité à l'ensemble des Saint-Paulois, là où ils vivent". Alain Bénard propose la création de 15 conseils d'arrondissement

Joseph Sinimalé: "Ma décision de ne pas me représenter n'a pas été difficile à prendre. Je suis un homme d'expérience et de sagesse qui souhaite préparer la relève pour la commune de Saint-Paul. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la politique et il faut à un moment donné leur laisser la place."

Cyrille Melchior: "Nous appartenons à une grande famille politique et cette famille est vivante, chacun a le droit de s'exprimer (…) Aujourd'hui, le premier tour a démontré que la droite reste majoritaire à Saint-Paul sauf qu'il y a eu cet éparpillement des voix au premier tour. Mais au deuxième tour, les bonnes volontés se sont retrouvées (…) La commune de Saint-Paul, ne l'oublions pas, a été classée quatrième commune la mieux gérée de France il y a quelques mois: cela démontre bien que nous avons bien géré Saint-Paul."





Jean-François Nativel: "Dans la situation où je suis, on n'a pas vraiment le choix, seule l'alliance peut nous permettre, comme c'est le cas actuellement, de continuer à porter nos idées pour le second tour mais aussi après pour les six années à venir en tant qu'élu, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Je ne suis pas là pour un Pierre, Paul, Jacques, Alain, Joseph ou Huguette, je suis là pour un combat (…) Je trouve tout à fait normal qu'on puisse maintenant dépasser nos clivages et jouer collectif en faveur de l'avenir de Saint-Paul."







Samuel Irlepenne