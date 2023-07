La grande Une La drogue du Zombie saisie par la douane à La Réunion, une première en France

Ce vendredi 7 juillet, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, accompagné de Véronique Denizot, procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, ont rencontré les équipes engagées dans la lutte contre les stupéfiants à l'aéroport Rolland Garros. Les douaniers ont pu montrer leurs récentes trouvailles comme la drogue du Zombie, qui fait des ravages aux Etats-Unis, et qui a été saisie pour la première fois en France. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 7 Juillet 2023 à 19:45

La lutte contre les trafics de stupéfiants est une priorité de l’État à La Réunion. Ces derniers mois, les investigations menées par les différents services de police, de gendarmerie, des douanes, avec la cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants, et coordonnées par l’office anti-stupéfiants (OFAST) implanté depuis 2020 à La Réunion, a permis des saisis records et des résolutions d’enquêtes internationales.



À ce titre, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, accompagné de Véronique Denizot, procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, ont rencontré les différentes équipes engagées dans la lutte contre les trafics de stupéfiants à l’occasion d’une présentation des missions et des services au sein de l'aéroport Rolland Garros.



Parmi les saisies récentes, la Douane de La Réunion a mis la main cette semaine sur un courrier où se trouvait de la Xylasine aussi appelée "Drogue du Zombie". C'est la première fois que cette substance est saisie en France.



En 2022, 137 kg de cannabis (+384 % par rapport à 2021), 16 kg de cocaïne (+274 % par rapport à 2021), 90 000 comprimés d’ecstasy saisis.



Le recours à l'amende forfaitaire délictuelle est en augmentation de 83% à La Réunion, de 321 en 2021 à 589 en 2022.



En 2023, les infractions à la législation sur les stupéfiants sont de +95%. Depuis le début de l’année, 47 kg de résine de cannabis, 4,7 kg de cocaïne, 2 kg de MDMA et 18 300 comprimés d’ecstasy ont été saisi.