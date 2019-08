La doyenne de St-Philippe fête ses 107 ans !

Née le 10 août 1912 à Saint-Philippe Hélène Tonru, la doyenne de Saint-Philippe, a fêté aujourd'hui ses 107 ans !

Un événement exceptionnel que le maire de Saint-Philippe Olivier Rivière ne voulait pas rater. Accompagné du CCAS il s'est rendu chez elle pour lui offrir un gâteau, du champagne et 107 magnifiques roses.

Hélène n'a pas eu d'enfant mais elle est aujourd'hui très bien entourée, aînée et unique fille d'une fratrie de 5 enfants, ses 4 frères ont tous aujourd'hui disparus. Elle a toujours vécu à Saint-Philippe et avait 96 ans lorsque sa mère est décédée.

Hélène a toujours été une femme de caractère selon ses proches et même encore aujourd'hui.

"Je suis très contente, c'est un joli gâteau et quel joli bouquet, merci monsieur le maire" a confié Hélène.

Son secret ? elle nous la révélé avec bienveillance et facétie : le travail, un verre de vin blanc par jour et le... célibat.

"Hélène est une force de la nature, c'est avec beaucoup d'émotions que je suis présent ce matin pour elle, elle la preuve vivante qu'il fait bon vivre et qu'il fait également bon de vieillir à Saint-Philippe" a indiqué Olivier Rivière.