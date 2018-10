La doyenne de Saint-Paul s’est éteinte à l’âge de 106 ans

La gramoune venait de fêter son anniversaire le dimanche 23 septembre dans le jardin situé face à la salle Leconte-de-Lisle dans le quartier de la Grande Fontaine. Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, participait à ce grand moment.

Cette ancienne coupeuse de canne et nounou pour les gendarmes terminait sa vie professionnel en tant que cantinière au sein de la commune saint-pauloise. Marie-Fanélie Coutandon avait neuf petits-enfants, vingt-sept arrières petits-enfants et 8 arrières-arrières-petits-enfants.

Le secret de sa longévité était de manger de tout indiquait sa petite-fille qui vivait avec elle. La ville de Saint-Paul tient à rendre hommage à sa mémoire et présente ses condoléances à sa famille.