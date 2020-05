A la Une . La douane française publie un guide pour faciliter l’importation de masques Pour faire face à l’importation massive de masques sur l’île, la direction générale des douanes et droits indirects a publié un guide d’importation pour les entreprises.

Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 10 Mai 2020 à 08:26





Pour répondre à toutes les interrogations, la direction générale des douanes et droits indirects a émis un guide douaniers adressé aux entreprises du commerce international, fédérations et associations professionnelles, collectivités territoriales, structures de santé, organismes caritatifs ou philanthropiques.



Face à la crise, les services douaniers se sont adaptés. La douane fait face à une augmentation du volume d'importation de 3 000% par rapport à la même période en 2019. De plus, l'évolution rapide de la réglementation sur les normes applicables aux différents types de masques ayant pour but de permettre l'importation de masques normalement destinés à des marchés hors Union européenne (équivalences de normes, pièces justificatives, logos, etc.). Enfin, des opérateurs novices, comme les collectivités locales ou les associations, doivent réaliser des formalités douanières. Pour répondre à toutes les interrogations, la direction générale des douanes et droits indirects a émis un guide douaniers adressé aux entreprises du commerce international, fédérations et associations professionnelles, collectivités territoriales, structures de santé, organismes caritatifs ou philanthropiques. Vous pouvez retrouver ce guide ici et d'autres réponses en faveur des entreprises sur ce lien