La distanciation sociale ne sera pas appliquée dans les avions Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 16:18





Pour être rentable, le taux de remplissage d’un avion doit être de 75 %. "Nous allons chercher là-dessus une coordination avec les pays européens", a-t-il indiqué.



La semaine dernière, l e président de l'association internationale du transport aérien et ex-PDG d'Air France, Alexandre de Juniac, expliquait que la stricte application de la distanciation sociale dans l’aérien pourrait faire augmenter le prix du billet d’avion.



D’autres mesures seront en revanche appliquées. Le secrétaire d’état aux transports a rappelé qu’Air France contrôlera la température des passagers (devant être inférieur à 38°) avant embarquement et que le port du masque est obligatoire depuis ce lundi.



