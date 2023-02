A la Une .. La distance à laquelle se trouvera le cyclone intense Freddy mardi est scrutée de près

Le cyclone tropical intense Freddy devrait passer au plus près de La Réunion mardi prochain. La trajectoire prévisionnelle actuellement affichée par Météo France le fait passer au nord de La Réunion dans le courant de la journée de mardi mais, à J+4, le degré d’incertitude reste grand. A ce jour, la trajectoire prévisionnelle est établie tout en sachant que le météore peut encore évoluer dans une "marge d'incertitude de plus ou moins 150 km" à ce qui est aujourd'hui affiché. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 11:52

Le cyclone tropical intense Freddy reste un système tropical particulièrement puissant et compact, générant des vents extrêmes près de son centre. La zone d'influence du cyclone est réduite : peu d'effets ressentis au-delà de 200 km du centre, indique Météo France dans son dernier bulletin de 10H30 ce vendredi 17 février.



Sur une trajectoire orientée vers l'ouest-sud-ouest, Freddy sera en approche des Mascareignes par le nord-est, avec un passage très probable au nord de Rodrigues dimanche soir, de Maurice lundi en fin de journée et de la Réunion entre lundi soir et mardi matin, à une distance qui reste à préciser. Néanmoins, cette distance pourrait être suffisante pour entraîner une dégradation significative et rapide des conditions météorologiques sur ces îles.



Sa course pourrait l’entraîner finalement entre mardi après-midi et mercredi à un atterrissage sur la côte est de Madagascar à un stade mature. Toutefois, la localisation de la zone d’atterrissage et son timing exact restent encore à préciser.



Le point ce vendredi à 10h38 :



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 195 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 280 km/h.

Pression estimée au centre: 942 hPa.

Position le 17 février à 10 heures locales: 15.5 Sud / 75.2 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2140 km au secteur: EST-NORD-EST

Déplacement: OUEST, à 24 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 18/02 à 10h locales, par 16.0 Sud / 70.7 Est.

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 19/02 à 10h locales, par 16.6 Sud / 66.3 Est.

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 20/02 à 10h locales, par 17.7 Sud / 60.3 Est.

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 21/02 à 10h locales, par 19.4 Sud / 53.2 Est.

DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 22/02 à 10h locales, par 20.1 Sud / 46.5 Est