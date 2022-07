Rubrique sponsorisée La directrice de l’école de Marla prend sa retraite, Saint-Paul lui rend hommage

Marie-Paule CHATELLIER, la directrice et la seule enseignante de l’école de Marla, prend sa retraite ce vendredi 8 juillet 2022. Elle vient de passer 12 ans à transmettre son savoir aux marmay de l’ilet de Mafate. Cette année, la Mafataise d’adoption accueille 10 élèves de la petite section au CM2. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 15:04





La Députée, Karine LEBON, également Conseillère municipale, le 11ème Adjoint, délégué au Bassin de vie de Mafate, Jean-Philippe MARIE-LOUISE, le 7ème Adjoint au Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM et la 16ème Adjointe aux Affaires éducatives, Nila RADAKICHENIN, assistent à ce moment chargé d’émotions tout comme les équipes administratives de la commune. Pour son départ à la retraite, Saint-Paul, titrée Ville Amie des Enfants, tient à saluer son parcours exemplaire. C’est le sens de la cérémonie organisée dans cet établissement ce 8 juillet. Les habitants de Marla, leurs parents et les élu·es du Conseil de Saint-Paul effectuent le déplacement pour ce bel hommage rendu à Marie-Paule CHATELLIER.La Députée, Karine LEBON, également Conseillère municipale, le 11ème Adjoint, délégué au Bassin de vie de Mafate, Jean-Philippe MARIE-LOUISE, le 7ème Adjoint au Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM et la 16ème Adjointe aux Affaires éducatives, Nila RADAKICHENIN, assistent à ce moment chargé d’émotions tout comme les équipes administratives de la commune.