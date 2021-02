A la Une . La directrice de l'ARS Mayotte annonce un doublement des rotations quotidiennes possibles d'EVASAN vers La Réunion

Au vu de l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 à Mayotte, où le taux d'incidence a littéralement explosé (597 pour 100 000 habitants), les évacuations sanitaires (EVASAN) aériennes de Mayotte vers La Réunion pourraient voir leurs rotations quotidiennes être doublées. L'annonce a été faite ce samedi dans le journal Libération par la directrice de l'ARS Mayotte, Dominique Voynet. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 6 Février 2021 à 17:34 | Lu 1034 fois





Invité jeudi soir du journal de Mayotte La 1ère, le préfet Jean-François Colombet a indiqué que les mesures prises pour endiguer l'épidémie comme le couvre-feu ou encore des confinements territorialisés n'ont pas été suffisantes. Pire, le virus semble désormais hors de contrôle comme semble le constater Dominique Voynet. "Le virus nous a échappé", reconnait l'ancienne ministre de l'Environnement (1997-2001)



Elle a rappelé que le Centre hospitalier de Mayotte (CHM) est "en tension tous les jours de l'année en temps normal". Malgré l'augmentation des renforts, ceux ci n'ont pas suffi. D'où la décision prise d'augmenter la cadence des EVASAN en direction de La Réunion.

"Alors, nous augmentons la cadence des évacuations sanitaires aériennes en direction de la Réunion : nous n'avions qu'un seul équipage qui effectuait une rotation quotidienne sept jours sur sept, nous en aurons deux désormais qui pourront réaliser deux rotations par jour. Mais sur le long terme, il nous faut un second hôpital". L'île aux Parfums, confinée depuis vendredi soir et ce pendant trois semaines, semble plus démunie que jamais face à l'ampleur de l'épidémie.