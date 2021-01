A la Une . La direction du CHU et du GHER s'exprime sur le dilemme entre septaine et continuité des soins

Le personnel soignant des hôpitaux est-il soumis au même régime de septaine de précaution ou en est-il exonéré ? La direction du CHU - GHER clarifie la situation. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 à 14:00 | Lu 1137 fois

"Cette note a pour objectif de clarifier la conduite à tenir face aux questionnements remontés par les services depuis la remise en place de la septaine par les autorités sanitaires.



Cette note ne contrevient aucunement aux recommandations préfectorales : dans la mesure où le CHU tourne à pleine activité, avec des agents encore en congés, la quasi totalité des soignants, y compris ceux revenant de voyage, sont nécessaires à la continuité des soins.



La Direction des Soins Infirmiers était en attente d'une note facilitant le travail du cadre pour imposer le retour du salarié nécessaire à la continuité des soins.



En effet, le principe de la septaine et dérogation à celle-ci impliquait pour être opérationnel que chaque cadre recense les agents indispensables à la continuité des soins, de retour de voyage, et donc potentiellement concernés par une septaine. La charge de travail que cela implique pour l'encadrement n'est pas acceptable.



Par conséquent, la note ne fait qu'inverser le principe de présence sur le lieu de travail suivant le planning habituel, et charge au soignant qui le souhaite de demander une dérogation.



Par ailleurs :

- la note permet également d'accorder des autorisations d'absence aux personnels non nécessaires à la continuité des soins, ce qui est conforme à l'esprit des mesures préfectorales ;

- enfin, il était utile de préciser le traitement des départs en formation, sans se limiter aux congrès, et limiter les formations en dehors du territoire à celles qui sont diplomantes ou strictement indispensables à la continuité des soins.



La position du CHU et du GHER est donc complétement en accord avec les mesures décidées par le Préfet et l’ARS : oui à une responsabilisation et recommandation à la septaine quand cela ne remet pas en question la continuité des services hospitaliers, qui doivent pouvoir faire face notamment en cas de reprise épidémique.



Le CHU réaffirme qu’il est l’établissement en première ligne dans la prise en charge des patients COVID depuis près d’un an (prise en charge des formes sévères du COVID, tests, équipes mobiles, et maintenant vaccination) , qu’il a un rôle indispensable dans la prise en charge et la protection de la population Réunionnaise tout au long de cette crise, à la satisfaction de tous, et souhaite qu’une information juste et intègre soit diffusée sur son action." "Oui à une responsabilisation et recommandation à la septaine quand cela ne remet pas en question la continuité des services hospitaliers, qui doivent pouvoir faire face notamment en cas de reprise épidémique". La direction du CHU et du Groupe hospitalier Est Réunion (GHER) veut rétablir la vérité sur la divulgation d'une note d'information qu'elle a élaborée le mardi 19 janvier.