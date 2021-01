A la Une . La diffusion de la vidéo d'une rave party à l'Etang-Salé irrite les internautes

Il y a un peu plus d'une semaine, nous vous dévoilions l'organisation d'un rassemblement musical sauvage à l'Etang-Salé. Nous avions diffusé une très courte vidéo prise de nuit par un participant. Mais aujourd'hui, c'est une page Facebook dédiée au courant musical techno qui diffuse des images d'une rave en plein jour, ce qui a le don d'irriter ceux qui prétendent faire tout ce qu'il faut pour éviter la propagation du virus. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 26 Janvier 2021 à 12:16 | Lu 2204 fois





Évidemment non déclarées en préfecture, ces rave party font fi des mesures sanitaires en vigueur mais, comble de l'histoire, les vidéos prises par les propres participants se retrouvent publiées sur des pages dédiées aux amoureux de la musique techno.



Cette diffusion sur la page Electro News a le don, depuis hier soir, d'électriser les commentateurs. Beaucoup d'entre eux reprochent aux organisateurs de ce type d'événement de mettre en péril l'effort réalisé par la majorité des habitants pour tenter de juguler les contaminations au Covid. Ces images, qui font hurler certains commentateurs, auraient toutefois été prises avant que le lieu de rassemblement ne fuite.



Dimanche 17 janvier :

