La deuxième partie de la saison cyclonique sera moins active

Météo France fait le point à mi-parcours de la saison cyclonique et annonce une deuxième partie moins active. 3 à 5 phénomènes supplémentaires sont attendus. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 à 17:02 | Lu 379 fois

Le 13 novembre dernier, la tempête Alicia avait lancé le coup d’envoi de la période cyclonique. 9 phénomènes ont été suivis par les météorologues jusqu’à présent, dont un actif actuellement. Seuls deux se sont hissés au stade de cyclone (Alicia et Éloise).



Pour la seconde partie de la saison cyclonique, Météo France océan Indien prévoit que l’activité sera moins active. Entre 3 et 5 phénomènes cycloniques (tempêtes ou cyclones) supplémentaires sont envisagés, soit 9 à 11 systèmes au total. Les spécialistes envisagent 1 à 3 cyclones supplémentaires, soit un total de 3 à 5 sur la saison.



Selon Météo France, les trajectoires de ces phénomènes resteront majoritairement orientées vers l’Ouest, mais avec des trajectoires plus variées, notamment en février. Néanmoins, le risque pour les terres habitées (Mozambique et Madagascar) reste élevé.





