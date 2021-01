A la Une .. La détresse sociale de l'alcoolique qui frappe sa mère déséquilibrée

Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 29 Janvier 2021

Un alcoolique trentenaire qui vit dans un studio avec sa mère souffrante d'une maladie mentale... Il y a des chances que ça tourne mal. Pas manqué le 18 janvier dernier puis à nouveau dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Denis.



Comme à son habitude, Nicolas P. avait bu. Le 18 janvier, c’est un coup de poing qu’elle se prend. "Je ne peux pas porter plainte contre mon fils, dit-elle à la police en déposant une simple main courante, je ne veux pas qu’il ait des soucis". Mais dans la nuit de mercredi, son fils est saoul et elle se prend cette fois-ci plusieurs coups. Elle essaye de fuir l’appartement mais tombe dans le couloir. Il la suit mais heureusement, elle parvient à s’enfermer chez eux. À l’arrivée de la police, il tambourine sur la porte. Sa mère, terrifiée, présente des hématomes et blessures au visage. Cette fois-ci, elle dépose plainte.



"Que font les services sociaux ?"



Ce vendredi, Nicolas P. était jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Il assure ne pas se rappeler des détails, mais si sa mère le dit, "c’est que c’est vrai". Sa préoccupation : qui va s’occuper d’elle s’il part en prison ? "Je fais les courses, la cuisine, je l’aide à prendre ses médicaments", explique-t-il. C’est lui qui l’aurait incité à se faire soigner en hôpital psychiatrique et lui aurait trouvé un logement. Une vie dans la rue, même quand il était enfant. "Je devais voler pour manger".



La juge le conçoit : "Vous avez chacun des problèmes à régler mais pas ensemble". Son avocate, Me Chantal Laguerre demande : "Que font les services sociaux ?" alors que le prévenu est déjà suivi par les services judiciaires suite à une condamnation précédente. "Ce sont deux aveugles qui n’ont pas à être ensemble dans un studio de 27 m2. Comment aider quelqu’un quand on a soi-même besoin d’aide ?"



Elle a donc incité les magistrats à le condamner à des soins plutôt qu’à de la prison mais Nicolas P. a finalement écopé de 10 mois de prison et mandat de dépôt.



