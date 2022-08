Courrier des lecteurs La destruction des requins à la Réunion pourrait impacter toute leur population océanique

Il est facile - et confortable pour les autorités - de faire accroire au public que la destruction des requins tigres et bouledogues à la Réunion n’a qu’un impact très limité (local) sur les populations de ces espèces. Cela permet à l’Etat et au Centre Sécurité Requin (CSR) de continuer à faire leur "petite cuisine" en toute quiétude. La réalité pourrait être très différente… Par Didier Dérand, Collectif "Requins en Danger à la Réunion" - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 15:27





S’agissant des requins bouledogues, les auteurs précisent (1) :



« Nous présentons ici plusieurs résultats clés concernant la structure de la population mondiale de requins bouledogues, qui permettront d'éclairer les questions de gestion et de conservation :

1. L'isolement génétique entre les populations de requins bouledogues de l'Atlantique occidental et celles de l'Océan Indien occidental et du Pacifique occidental implique que les populations de l'Atlantique occidental doivent être gérées séparément.

2. Un faible flux génétique, et peut-être même un isolement complet, a également été mis en évidence entre les populations de requins bouledogues de l'Océan Indien occidental et du Pacifique occidental, malgré une faible différenciation nucléaire. Cela implique que ces populations devraient également être gérées séparément. [….]

3. Dans l'Océan Indien occidental et dans le Pacifique occidental, les mâles et les femelles sont capables d'entreprendre des déplacements de longues distances à cette échelle, avec soit (a) les deux sexes contribuant à une dispersion efficace (c'est-à-dire au flux génétique), soit (b) les mâles contribuant à une dispersion efficace et les femelles faisant preuve de philopatrie vers leurs sites natals pour l'accouplement et/ou la reproduction. Ainsi, les programmes de conservation et de gestion (par exemple, les programmes d'abattage post-attaque) peuvent être inefficaces s'ils sont mis en œuvre à une échelle très localisée.

4. Les estimations de la taille efficace de la population de requins bouledogues utilisant l'ADNmt [ADN mitochondrial] étaient plus faibles que celles utilisant les données microsatellites. Des estimations inférieures peuvent résulter d'un système reproductif complexe ou d'une fréquence significative de paternité multiple chez le requin bouledogue. Bien que les estimations restent comparables à celles d'autres espèces de requins, les estimations de la taille efficace de la population par l'ADNmt peuvent indiquer des populations décimées, et la prudence est de mise lors de la mise en œuvre de directives de pêche pour cette espèce.»



Et s’agissant des requins tigres (2) :



« L'étude présentée ici confirme la connectivité génétique des requins tigres dans l'Indo-Pacifique occidental, en utilisant à la fois des marqueurs microsatellites et mitochondriaux. [....] Les individus de l'Indo-Pacifique forment une population discrète. Les programmes de gestion et de conservation doivent donc être conçus à de telles échelles afin de maximiser leur efficacité potentielle. Par ailleurs, une pêche intensive localisée peut avoir un impact sur l'ensemble de la population. En outre, la détection d'une faible diversité génétique ainsi qu'un goulot d'étranglement récent (à l'Holocène), au cours duquel la taille efficace de la population de requins tigres dans cette région pourrait avoir chuté jusqu'à 111 individus, indique une population potentiellement vulnérable. De nouvelles évaluations de l'état de santé de cette population ainsi que des plans de conservation sont donc particulièrement nécessaires pour conserver le requin tigre dans l'Indo-Pacifique occidental. Son statut de conservation pourrait devoir être révisé vers un niveau de vulnérabilité plus élevé, car la capacité des requins tigres à résister à des niveaux élevés de pression de pêche pourrait être plus faible qu'on ne le pensait auparavant. »



Des résultats confortés par une nouvelle étude génétique très récente sur les requins tigres au niveau mondial (Bernard et al., 2021) (3) :



« [....] Bien que cette espèce effectue souvent des migrations à grande distance, les données montrent une forte différenciation génétique [....] entre les requins de l'Atlantique Ouest et de l'Indo-Pacifique, ce qui suggère la possibilité de l'adaptation aux environnements spécifiques de ces régions océaniques. [….] Étant donné les préoccupations concernant la perte de biodiversité et les impacts de la surpêche des requins océaniques sur les écosystèmes marins, au milieu d'un changement environnemental rapide, nos résultats suggèrent qu'il est impératif que la gestion internationale des pêches donne la priorité à la conservation du potentiel évolutif des populations de l'Atlantique et de l'Indo-Pacifique, très différenciées génétiquement, de ce prédateur unique. »



Détruire ces deux espèces à la Réunion pourrait donc avoir en fait un impact à grande échelle : sur l’ensemble de la population de requins bouledogues de l’Océan Indien, sur l’ensemble de la population de requins tigres de l'Indo-Pacifique.



En effet, il ne s’agit pas de populations sédentaires et strictement locales, mais bien d’espèces hautement migratrices. Par ailleurs, le programme de destruction réunionnais ne fait "pas de quartier" : pour le CSR, un bon requin est un requin mort : on tue sans aucune limitation de taille, d’âge ou de sexe, tous les tigres et les bouledogues. Ce programme élimine donc en particulier toutes les femelles gestantes, éléments essentiels à la survie des populations.



Or « La plupart des chondrichtyens [poissons cartilagineux : requins, raies, chimères….] se caractérisent par un faible taux de croissance, une maturité sexuelle tardive et une faible fécondité par rapport aux poissons osseux (Frisk et al. 2001 ; Myers & Worm 2005), ce qui les rend vulnérables à la mortalité par pêche. » (Ferretti et al., 2010).



Qui plus est, les requins tigres et les requins bouledogues sont déjà inscrits sur la liste rouge de l’UICN des espèces menacées d’extinction, dans la catégorie « quasi menacé » pour le tigre et « vulnérable » pour le bouledogue.



---



Pirog A, Ravigné V, Fontaine MC, et al. (2019) - Population structure, connectivity, and demographic history of an apex marine predator, the bull shark Carcharhinus leucas. Ecol Evol., 9 : 12980–13000. HYPERLINK "

Pirog A, Jaquemet S, Ravigné V, et al. (2019) - Genetic population structure and demography of an apex predator, the tiger shark Galeocerdo cuvier. Ecol Evol., 9:5551–5571. HYPERLINK "



Bernard A.M., Finnegan K.A., Pavinski Bitar P., Stanhope M.J., Shivji M.S., (2021) - Genomic assessment of global population structure in a highly migratory and habitat versatile apex predator, the tiger shark (Galeocerdo cuvier), Journal of Heredity, Vol 112, Issue 6, Pages 497–507, HYPERLINK "

