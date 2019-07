La descente du Trou de Fer est de nouveau possible

Des professionnels du canyonning, en partenariat avec l'IRT et le Sypral (syndicat des professionnels des activités de loisir de La Réunion), ont rendu de nouveau possible la descente en rappel du Trou de Fer. L'effondrement en 2018 d'une partie de la falaise en surplomb du célèbre site avait en effet rendu impossible la descente par le grand public (aguerri, tout de même).



Une équipe de professionnels a rééquipé le site de points d'ancrage et de lignes de vie, afin que soit possible de nouveau la descente célèbre dans le monde entier. Il était impossible de réutiliser les mêmes voies d'accès, et la nouvelle ligne passe au plus près de la cascade, ce qui ravira les amateurs de sensations fortes.