La dernière mauvaise blague de Tonton Roland: il est parti...

Il avait plus de 130.000 fans sur Facebook, sur sa page " Les blagues de Tonton Roland ".Roland Ribbes est décédé, comme l'annonce un communiqué laconique sur sa page.L'ancien parachutiste était atteint d'un cancer du poumon et se savait condamné.Grande gueule au coeur sur la main, il avait longtemps oeuvré dans l'humanitaire, à la tête d'une association qui s'occupait dans la discrétion des plus démunis. Il était également très actif dans le milieu des braderies.Je le croisais souvent à la station-services où il venait faire le plein, dans le quartier des Camélias, tout en tapant la discute avec le gérant.Bonne route, Tonton...