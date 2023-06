A la Une . La députée Karine Lebon interpelle le gouvernement sur le danger des Airbags Takata

Karine Lebon a interpellé le gouvernement au sujet des drames liés à l’explosion d'Airbags Takata à La Réunion et dans les Outre-mer. Par N.P - Publié le Vendredi 16 Juin 2023 à 14:32

Le communiqué :



La 11 avril dernier, la députée Karine LEBON a interpellé Clément Beaune, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, au sujet des drames liés à l’explosion d'Airbags Takata à La Réunion et dans les outre-mer.



La députée a, dans cette question écrite, alerté le ministère sur la circulation, encore trop importante, de véhicules équipés de ces dispositifs représentant un danger pour les usagers de la route. Un accent particulier a été mis sur les risques encourus par les populations ultramarines, ces Airbags ayant davantage de risques d’exploser dans les régions chaudes et humides.



Karine LEBON a insisté sur le retard pris par les concessionnaires sur le lancement des campagnes de rappel qui ont commencé à La Réunion après la survenue d’accidents graves sur l’Île en 2020, 2021 et 2022. Le mois dernier, deux personnes ont perdu la vie en Guadeloupe dans les mêmes circonstances. Forte de ce constat, la députée avait demandé au Ministre d’effectuer un diagnostic du nombre de victimes et de personnes encore en danger, tout en lançant une nouvelle campagne de sensibilisation rigoureuse.



Dans sa réponse, le ministère n’a malheureusement fait qu’énumérer les campagnes de rappel ayant eu lieu sur le territoire Français en mettant l’accent sur le seul concerné par les homologations françaises, le constructeur Stellantis. Une réponse ornée de mépris de la part d’un ministère qui pointe, avant tout, du doigt la responsabilité des populations ultramarines. Ces dernières sont accusées de ne pas répondre aux lettres de rappel et refuseraient de ramener leurs véhicules. Des accusations déplacées lorsque l’on sait qu’en 2021, un de ces accidents a coûté la vie à une femme dont la famille a reçu la lettre de rappel du véhicule après son décès.



Le gouvernement admet un défaut de traçabilité de nombreux véhicules qui sont en circulation depuis plusieurs années. Suite à l’interpellation de la Députée Karine LEBON, le ministre Clément Beaune aurait demandé à ses services de relancer l’ensemble des constructeurs en les invitant à conduire une nouvelle campagne d’information par courrier, téléphone et envoi de messages électroniques ainsi que dans la presse locale.



C’est avec la plus grande attention que Karine LEBON suivra les suites données à ce dossier important pour la sécurité des populations ultramarines.