A la Une . La dépression tropicale qui évolue dans la zone devrait impacter la côte Est de Madagascar

Une dépression tropicale évolue dans la zone et devrait impacter la côté Est de Madagascar dans les prochains jours. "Il n'y a pas de menace directe sur les Mascareignes", précise Météo France. Par M.A - Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 à 07:00 | Lu 136 fois

Le système qui évolue dans la zone se trouvait ce dimanche matin à 4 heures à 1235 km de nos côtes, au secteur Nord Est (position : 12.6 Sud / 63.4 Est). Au stade de dépression tropicale, il se déplace vers l'Ouest à une vitesse de 19 km/h. Les vents maximaux estimés sur mer sont de 55 km/h.



"ll devrait globalement se déplacer en direction générale de l'Ouest-Sud-Ouest au cours des prochains jours et devrait impacter la côte Est de Madagascar d'ici mardi / mercredi prochain. Son intensité à ce moment reste encore incertaine à l'heure actuelle", rapporte le bulletin de Météo France. "Il n'y a pas de menace directe envisagée pour les Mascareignes", est-il précisé.



Les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 18/01 à 04h locales, par 13.4 Sud / 58.3 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 19/01 à 04h locales, par 14.9 Sud / 53.6 Est.

- FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 20/01 à 04h locales, par 15.6 Sud / 50.9 Est.

- DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 21/01 à 04h locales, par 16.4 Sud / 46.4 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 22/01 à 04h locales, par 18.9 Sud / 42.7 Est