La dépression tropicale n°2 à 3010 km à l'Est de La Réunion

La tempête tropicale n°2 poursuit sa route vers l’Ouest-Sud-Ouest et se situait, à 4H ce jeudi matin, à 3010 km dans le secteur Est de La Réunion. Le système devrait être baptisé Batsirai. Selon les premiers calculs de trajectoire, il devrait concerner dans un premier temps Rodrigues dimanche ou lundi. Le bulletin complet de Météo France: Par NP - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 06:17

DEPRESSION TROPICALE numéro 2



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 75 km/h.

Pression estimée au centre : 1000 hPa.

Position le 27 janvier à 4 heures locales : 16.4 Sud / 84.1 Est.



Distance des côtes réunionnaises : 3010 km dans le secteur Est

Distance de Mayotte : 4200 km dans secteur Est

Déplacement: Ouest-Sud-Ouest, à 28 km/h.



Informations sur le système :



- La dépression tropicale 02-20212022 se situe actuellement à l'extrémité Est du bassin, loin de toutes terres habitées.



- Il devrait poursuivre son déplacement global vers l'Ouest-Sud-Ouest, le rapprochant par l'Est des Mascareignes (et notamment Rodrigues, premier territoire potentiellement sur sa trajectoire) à partir de dimanche ou lundi.



- Il en est encore au stade de dépression tropicale et présente à courte échéance un potentiel limité d'intensification. Un renforcement plus significatif du système est probable à l'échéance de dimanche/lundi, au moment où il atteindra les abordss de l'Est des Mascareignes.



- Cependant, la prévision d'intensité et de trajectoire est encore incertaine à ce jour. Il est donc encore trop tôt pour prévoir les impacts précis sur les terres habitées. Il conviendra de suivre de près l'évolution des prévisions au fil des prochains jours.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 28/01 à 4h locales, par 17.9 Sud/76.2 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 29/01 à 4h locales, par 18.9 Sud / 72.5 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 30/01 à 4h locales, par 19.4 Sud / 68.5 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 31/01 à 4h locales, par 18.7 Sud / 65.0 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 01/02 à 4h locales, par 18.7 Sud / 61.6 Est



Attention : Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.