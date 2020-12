A la Une ... La dépression tropicale à 845 km de La Réunion

Météo France Réunion a publié un nouveau point concernant la dépression tropicale présente dans la zone. À 16h30, celle-ci se trouvait à 845 km. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 17:43 | Lu 200 fois

Aucune menace cyclonique pour le réveillon, mais de la pluie malgré tout. La dépression tropicale actuellement en cours dans la zone est actuellement à 845 km de nos côtes. Le système dépressionnaire va connaitre une intensification lente qui l’amènera au stade de tempête tropicale. Elle devrait toute fois rester à bonne distance des Mascareignes.



Le bulletin d’activité cyclonique de Météo France Réunion :



Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



Aucune autre zone suspecte n'est présente et il n'est pas envisagé la formation d'un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



DEPRESSION TROPICALE numéro 4

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 75 km/h.

Pression estimée au centre: 999 hPa.

Position le 23 décembre à 16 heures locales: 14.7 Sud / 60.4 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 845 km au secteur: NORD-EST

Distance de Mayotte: 1650 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST, à 9 km/h.



Informations sur le système :

1) La dépression tropicale n°04-20202021 ne s'est pas intensifiée depuis ce matin. Elle reste un système de faible intensité qui peine à s'organiser.



2) Une intensification lente, amenant le système au stade minimale de tempête tropicale modérée, est toujours envisagée au cours des 2 prochains jours alors que le système devrait se déplacer en direction générale de l'Ouest ou de l'Ouest-Sud-Ouest passant ainsi à bonne distance au Nord des Mascareignes (soit à environ 600 km +/- 200 km)



3) En fin de semaine, le système pourrait éventuellement menacer la cote est de Madagascar (régions côtières au Nord de 20°S, notamment la région entre les villes de Tamatave au Sud et de Sambava au Nord) avec des conditions environnementales devenant plus propices à l'intensification, mais à l'heure actuelle cette prévision reste encore incertaine.





Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 24/12 à 16h locales, par 15.1 Sud / 57.7 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 25/12 à 16h locales, par 15.4 Sud / 54.8 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 26/12 à 16h locales, par 15.6 Sud / 52.1 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 27/12 à 16h locales, par 15.8 Sud / 49.2 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 28/12 à 16h locales, par 18.1 Sud / 45.0 Est



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.



Ce bulletin est à présent terminé.



Prochain bulletin vers 23h heure Réunion (22h heure Mayotte).







