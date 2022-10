A la Une . La dépression tropicale N°2 pourrait s'intensifier brièvement en tempête tropicale modérée

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures. Voici le dernier point émis par Météo France à 16h28 concernant la dépression tropicale N°2. ​ Par LG - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 17:28

La dépression tropicale 02-20222023 continue d'évoluer lentement sur l'extrême Nord-est du bassin à plus de 3000 km de l'archipel des Mascareignes.



Une courte fenêtre d'intensification est envisagée jusqu'au stade de tempête tropicale modérée (TTM) dans les 24 prochaines heures, dans un contexte de déplacement du météore en direction du Sud.



En fin de week-end, le système dépressionnaire tropical devrait interagir avec la circulation de moyenne altitude et perdre ainsi progressivement ses caractéristiques purement tropicales, en accusant un léger ralentissent vers le Sud, avant d'opérer un virage en direction de l'Ouest.



En début de semaine prochaine, le système devrait se déliter dans le lit du flux d'alizé et ne devrait pas présenter de menace pour les terres habitées.



Informations sur le système :



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 75 km/h.

Pression estimée au centre: 1002 hPa.

Position le 07 octobre à 16 heures locales: 10.5 Sud / 84.8 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 3310 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 4320 km au secteur: EST

Déplacement: SUD-SUD-OUEST, à 11 km/h.





Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 08/10 à 16h locales, par 13.2 Sud / 85.2 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 09/10 à 16h locales, par 15.6 Sud / 85.9 Est.

DEPRESSION SE COMBLANT,

Centre positionné le 10/10 à 16h locales, par 15.7 Sud / 84.2 Est.

DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 11/10 à 16h locales, par 15.0 Sud / 81.4 Est.

SE DISSIPANT,

Centre positionné le 12/10 à 16h locales, par 15.0 Sud / 78.6 Est

-------------------------------------------------

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.