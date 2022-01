A la Une . La dépression à l'Est de Madagascar pourrait passer au stade de tempête tropicale cet après-midi

Suivi par Météo-France, le système 01-20212022 continue sa trajectoire vers Madagascar en s'éloignant de La Réunion. À 10h locales, il était situé aux points 18.4 Sud et 50.8 Est, soit 550 km à l'Ouest-Nord-Ouest de l'île. La pression au centre est estimée à 1.000 hPa et poursuit son déplacement vers l'Ouest à une vitesse de 37 km/h. Par NP - Publié le Samedi 22 Janvier 2022 à 11:59

Durant la nuit le système s'est intensifié très légèrement avant un atterrissage prévu cet après-midi sur la côte Est de Madagascar entre Tamatave et l'île Sainte-Marie. Selon Météo-France il pourrait s'intensifier jusqu'au stade de tempête.



La Grande île pourrait faire face ce weekend à un temps fortement perturbé avec de fortes pluies orageuses et des rafales de vents, notamment sur une grande partie de la côte Est ainsi que sur le Nord et le centre.



A partir de dimanche ou lundi, ce système pourrait connaitre un développement un peu plus significatif sur le Canal du Mozambique avec des impacts possibles sur les régions limitrophes (archipel des Comores, le Mozambique et côte Ouest de Madagascar).



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 23/01 à 10h locales, par 16.2 Sud / 46.5 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 24/01 à 10h locales, par 15.3 Sud / 42.6 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 25/01 à 10h locales, par 15.9 Sud / 39.4 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 26/01 à 10h locales, par 17.1 Sud / 37.6 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 27/01 à 10h locales, par 18.5 Sud / 36.1 Est



À noter que Météo-France suit une autre zone à l'Est du 70°E et pourrait devenir également une tempête tropicale modérée à partir de mardi avec un risque modéré. Elle ne menacera pas les terres habitées durant les cinq prochains jours.