A la Une . La dépression Chalane atteint Madagascar, avec de fortes pluies

La dépression Chalane a atterri à Madagascar, de fortes pluies et les risques inhérents touchent le nord-ouest de Tamatave.

Ci-dessous, le bulletin de météo France. Par B.A - Publié le Dimanche 27 Décembre 2020 à 10:11 | Lu 1 fois

Bulletin du 27 décembre à 04h09 locales de La Réunion (03h09 locales de Mayotte) :



DEPRESSION SUR TERRE CHALANE



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 75 km/h.

Pression estimée au centre : 1005 hPa.

Position le 27 décembre à 04 heures locales Réunion : 17.8 Sud / 49.2 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 730 km au secteur OUEST-NORD-OUEST

Distance de Mayotte : 700 km au secteur SUD-EST

Déplacement : OUEST-SUD-OUEST, à 15 km/h.



Informations sur le système :



1) La dépression tropicale CHALANE a atterri à proximité de Mahavelona (Foulpointe), au Sud de l'île Sainte-Marie. Elle transite sur terre actuellement, au nord-ouest de Tamatave.



2) Le principal danger associé à ce système reste les fortes pluies. Elles intéressent actuellement les régions proches de la zone d'atterrissage mais aussi des régions plus au sud (Toamasina,...).



Demain, ce risque devrait se décaler vers le centre du pays avec le passage sur terre du système. Les habitants de la région sont donc toujours invités à suivre avec attention l'évolution de la situation et les consignes données par les autorités locales.



3) En début de semaine prochaine, le système devrait gagner le Canal du Mozambique où une ré-intensification est possible sur une trajectoire globalement orientée vers l'Ouest.



Ce scénario reste encore très incertain, il est donc encore difficile de préciser la nature de l'éventuelle menace sur la côte est du Mozambique.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 28/12 à 04h locales, par 19.3 Sud / 45.1 Est.

DEPRESSION TROPICALE, Centre positionné le 29/12 à 04h locales, par 19.9 Sud / 42.5 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 30/12 à 04h locales, par 19.8 Sud / 38.3 Est.

DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 31/12 à 04h locales, par 19.5 Sud / 32.4 Est.





Publicité Publicité