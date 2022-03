Courrier des lecteurs La dépollution, l'assainissement et la mise en place de réseaux de distribution de qualité doivent être une priorité

Par Alexis Chaussalet - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 15:30

Aux Antilles et à Mayotte, plus de la moitié de l’eau se perd en fuites dans des canalisations vétustes. Les coupures d’eau programmées par avance sont le quotidien des populations car le réseau est trop défaillant pour fournir l’eau à tout le monde en même temps.

À La Réunion, L’Observatoire Régional de la Santé a présenté des chiffres particulièrement alarmants sur la qualité de l'eau en 2018. Selon leur rapport, près d'un Réunionnais sur deux boit de l'eau de mauvaise qualité. En cause, les réseaux de distribution qui seraient défectueux dans 46% des cas. Pire, un risque microbiologique avéré serait présent dans près de 8 communes (principalement de l'est), ce qui représente près de 5% de la totalité des abonnés. A Bras-Panon, la qualité de l'eau avait même été jugée alarmante par l'organisme d'études.

Cette situation est inacceptable ! L'eau est l'essence même de la vie. Garantir son accès et son assainissement est un droit fondamental des peuples reconnu comme un droit humain par l’ONU en 2011, grâce à la Bolivie. La dépollution, l'assainissement et la mise en place de réseaux de distribution de qualité doivent être une priorité afin, qu'enfin, l'eau puisse devenir un bien public universel !

Allons changer, allons sobat !

