Communiqué La dengue, "une épidémie à prendre plus au sérieux" pour Jean-Gaël Anda Le virus de la dengue "se développe sans que des mesures adaptées ne soient prises pour lutter contre les vecteurs de cette maladie", estime Jean-Gaël Anda, conseiller municipal d'opposition à Saint-Pierre. Son communiqué :

L’épidémie de Dengue, virus transmis par les moustiques sévit à la Réunion, et notamment dans le Sud.

La ville de Saint-Pierre connaît chaque jour de nouveaux cas de Dengue,

Ce virus se développe sans que des mesures adaptées ne soient prises pour lutter contre les vecteurs de cette maladie.



La presse et les médias nous abreuvent chaque jour d’informations, de préconisations concernant le COVID 19, oubliant de façon insidieuse que notre Département a à faire face à une autre épidémie qui agit silencieusement dans de nombreux foyers.



Les conséquences sont graves :

1500 cas de dengue en plus le semaine dernière !

4 Décès !

De nombreuses hospitalisations !

De nombreux passages aux urgences !



Cette épidémie touche toutes les catégories de la population des plus jeunes au plus vieux, des plus fragiles au plus robustes avec des symptômes graves : douleurs musculaires, affaiblissement général, problèmes épidermiques, et pourtant… dans une ville comme Saint-Pierre dans laquelle de nombreux cas sont signalés chaque semaine, la ville est à l’abandon.





Les poubelles urbaines débordent et ne sont plus vidées, les dépôts sauvages fleurissent de partout en centre ville et dans les quartiers, comme autant de gîtes larvaires à ciel ouvert, les déchets verts jonchent les trottoirs, autant d’endroits pour que des millions de moustiques se nichent et se développent, prêts à faire des dégâts et aucune démoustication n’est prévue.





Dans la Commune de La Possession, à la demande du maire, les démoustications se font de façon systématique et l’ARS se mobilise pour tenter de protéger la population

Et à Saint-Pierre, il n’y a aucune mobilisation en ce sens.



Les actions de prévention sont tombées aux oubliettes, les actions de désinsectisation ont disparu bien avant le confinement.



Les écoles vont reprendre, et le nettoyage des cours doit aussi garantir à nos enfants d’être préservés de la Dengue. On ne sait pas si l’école sera assurée,



Après le signalement des cas, les personnes touchées ne savent même pas quand aura lieu la prochaine campagne de démoustication et de nettoyage des sites pour limiter la propagation de la Dengue.



On ne sait rien de ce qui se passe dans cette commune et pourtant chaque jour de nouveaux cas de dengue se déclarent dans l’indifférence générale,



Y -a- il encore quelqu’un pour se préoccuper de la santé et de la salubrité dans cette Commune ?



Jean Gaël ANDA

Conseiller Régional

Conseiller municipal d’opposition à Saint Pierre Nicolas Payet Lu 94 fois