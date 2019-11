La dengue sexuellement transmissible ?

Un tout premier cas de transmission du virus de la dengue par voie sexuelle a été confirmé en Espagne vendredi dernier. Il s’agit d’un jeune homme, diagnostiqué dans un hôpital de Madrid, alors qu’il n’avait pas voyagé dans un pays à risque.



Si le moustique tigre, seul vecteur connu de la transmission de la dengue, est déjà présent sur la côte méditerranéenne depuis plusieurs années, l’insecte est inexistant dans la capitale espagnole.



Le seul lien entre cet homme et le virus ? Son conjoint, qui avait lui récemment voyagé à Cuba et en République dominicaine où la dengue est présente. Les deux hommes ont indiqué avoir eu des rapports sexuels non protégés pendant ce qui est considéré comme la période d’incubation de la maladie. Des traces de l’ADN du virus ont notamment été retrouvées dans le sperme du voyageur.



Comme l’indique la presse espagnole, cette découverte est d’une importance capitale, car c’est la première fois que des scientifiques font état d’un cas sexuellement transmis dans une zone où le moustique n’est pas présent. Une suspicion de transmission sexuelle avait déjà été détectée en Corée du Sud, mais la présence du moustique tigre dans la région laissait encore planer le doute.