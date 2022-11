La démolition de l’école Maternelle centre a démarré

Ce mardi 22 novembre 2022, lors d’une visite technique dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain de la Ville de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul, les élu(e)s de la Ville, Suzelle BUCHLE déléguée au Logement, à la Lecture publique et aux bibliothèques, Irchad OMARJEE, Délégué à l’Aménagement, au Développement économique de la Ville, à la gestion économique du territoire communal et aux relations avec les chambres consulaires, Frédéric BOUQUILLARD, Chef de Secteur Saint-Paul Nord Direction de l’Aménagement Ouest de la SEDRE et des administratifs se sont rendus sur le site de l’école maternelle centre sur le Front de mer de Saint-Paul où la démolition de cette ancienne école a commencé.



Parce que la restructuration du centre-ville est un projet majeur qui concerne tous les Saint-Paulois, trois secteurs de la Ville sont actuellement en cours de transformation : l’entrée de ville, front de mer et le pôle entrée sud. Pour permettre des aménagements plus durables, plus modernes afin de susciter de l’activité, des emplois, de l’animation et des loisirs, le Pôle front de mer se réinvente.