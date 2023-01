A la Une . La démographie française freinée par le Covid-19 : Le taux de naissances est au plus bas et l’espérance de vie stagne

Selon le dernier bilan annuel de l’Insee, le solde naturel a atteint son plus bas niveau historique en 2022. La population française s’élève à 68 millions d’habitants au 1er janvier 2023, en hausse de 0,3 %. Il est également question d’une stagnation de l’espérance de vie. Par P.J - Publié le Samedi 21 Janvier 2023 à 11:58





Après le choc démographique provoqué par le Covid-19, le solde naturel avait connu une légère hausse en 2021. Toutefois, elle n’aura été que d’une courte durée. En 2022, non seulement les naissances repartent à la baisse, mais s’ajoute à cela un nombre élevé de décès, supérieur aux projections. 2022 est ainsi l'année où le solde naturel atteint son plus bas niveau historique. La population française s’élève à 68 millions d’habitants au 1er janvier 2023, en hausse de 0,3 %.



