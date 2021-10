A la Une . La demi-NRL sera livrée d'ici la fin 2022

Huguette Bello, la présidente de la Région Réunion, évoque l'avancée du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 11:23

La présidente de Région a rassemblé les médias ce mercredi matin sur le tracé partiel de la Nouvelle Route du Littoral. Elle a annoncé une assemblée plénière d'information sur ce dossier le 27 octobre.



"On me dit que ça va être plus de 2 milliards d'euros pour terminer la Nouvelle Route du Littoral. On devra prendre en compte les aspects environnementaux, économiques et juridiques", explique Huguette Bello, qui ajoute, "c'est ce dont on va débattre le 27 octobre." Elle affirme que le représentant de l'Etat sera aussi présent lors du débat à l'assemblée régionale.



"On table sur une livraison du viaduc vers la fin de l'année prochaine, en prenant en compte les aléas", précise la présidente de la Région. Elle explique que le retard est en grande partie lié aux accropodes défectueux installés le long du tracé, 775 d'entre eux doivent être replacés.













Huguette Bello déplore les sommes demandées par les entreprises en charge du chantier qui réclament 1 million d'euros : "Il doit y avoir d'autres accords. J'en ai parlé avec le Premier ministre. On ira le voir pour que les choses se fassent parce que les routes nationales hexagonales sont prises en considération par l'Etat. On ne veut pas un traitement différent à La Réunion. Nous demanderons à l'Etat ce qu'il nous doit. La France ne prend déjà pas assez de responsabilités à La Réunion, elle devrait plus se préoccuper de ce phare français dans ce lac anglais !"









Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur