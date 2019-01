Courrier des lecteurs La démagogie et les calculs politiciens sont déjà de retour à Saint-Louis

L’année change, la crise sociale et démocratique est toujours d’actualité dans notre pays…Mais à Saint-Louis, l’heure n’est toujours pas à la transformation des pratiques politiques ! Plusieurs centaines d’employés communaux en CDI ou CDD viennent de recevoir en guise de vœux 2019 un courrier rempli de promesses tellement mensongères que je ne peux que le dénoncer et le porter à la connaissance du plus grand nombre. Un groupe d’élus de la majorité municipale, se présentant comme « élus délégués aux ressources humaines » ont effectivement jugé opportun de s’adresser aux employés en situation de précarité pour leur faire miroiter l’impossible. Ils indiquent en effet qu’ils s’engagent dès 2019 à :  « commencer à réduire les impôts »  « titulariser tous les agents en CDD et CDI » Oui, vous avez bien lu ! A la mairie de Saint-Louis, après le pathétique épisode du vote du budget 2018 qui s’est finalement avéré déficitaire, certains osent faire croire aux agents qu’ils vont réussir à tous les titulariser en 2019 tout en baissant les impôts et « sans remettre en question l’équilibre budgétaire ». Les élus signataires de ce courrier et la majorité municipale auraient-ils reçu du Père Noël une baguette magique ? Ont-il déjà oublié l’actualité récente où le mouvement populaire et citoyen du 17 novembre a exprimé son exaspération face à ce genre de méthodes et a exigé de la classe politique rigueur, morale, transparence et efficacité ? Les agents municipaux qui sont en attente d’une titularisation méritent mieux que cette basse manœuvre de manipulation politicienne qui n’apporte aucune réponse concrète et crédible à leurs besoins légitimes de stabilité professionnelle et d’amélioration de leur pouvoir d’achat. A bientôt un an des prochaines élections, ces annonces de la majorité - qui a fini par ruiner elle-même les possibilités d’un plan de titularisation à la hauteur des enjeux - ne sont que de la poudre aux yeux. Et ce n’est pas la « grosse couche de pommade » passée aux employés en préambule de ce courrier à la forme plus que curieuse qui changera la donne. Domoune couyon na pu ! D’ailleurs pouvons-nous savoir pourquoi de tels engagements sur le budget communal et sur celui des deux établissements publics que sont le CCAS et la Caisse des écoles ne sont pas signés ou co-signés par le Maire lui-même ? Les citoyens de Saint-Louis ont droit à des éclairages sur cette affaire. Pour ma part, je serai toujours vigilante et mobilisée face à ces dérives politiciennes qui méprisent le personnel communal et nuisent au développement de notre territoire. Juliana M’DOIHOMA Citoyenne de Saint-Louis Conseillère Régionale #SaintLouisDanKèr Juliana M’DOIHOMA Lu 157 fois





