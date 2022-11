A la Une .. La délinquance toujours en augmentation à Mayotte

La préfecture de Mayotte vient de publier son bilan de la délinquance pour le premier semestre 2022. Une hausse de 14,99% de faits délictueux a été recensée par rapport à l’année dernière sur la même période. Cependant, une baisse est à noter dans les grandes villes et sur les violences crapuleuses. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 16:31

Malgré les efforts déployés par les autorités, la délinquance générale est en augmentation à Mayotte. Le bilan de la délinquance du premier semestre a été publié et indique une hausse de la délinquance générale de 14,99%.



Les atteintes volontaires à l’intégrité physique sont en augmentation de 16,65%. Ce sont surtout les violences et blessures volontaires et les violences non crapuleuses qui ont augmenté durant les six premiers mois de l’année. À l’inverse, les violences crapuleuses ont baissé.



Concernant les atteintes aux biens, tous les habitants ne sont pas logés à la même enseigne. La zone police (grandes agglomérations) voit une réduction de ces actes de 23,73% tandis que les zones gendarmerie sont au contraire touchées par une augmentation de 15,73% de ce type de délits.



Sur les 10 premiers mois de l’année, la délinquance générale a augmenté de 12,79%. La répartition est de nouveau inégale puisque les zones police connaissent 2,26% d’augmentation et les zones gendarmerie plus de 20%.



En conséquence, l’activité judiciaire progresse avec 30,04% de garde à vue supplémentaire, 30,24% de mis en cause et 57,89% de personnes écrouées.



