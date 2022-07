La délinquance est en hausse en 2022 à Mayotte

Près de 9% d'augmentation en zone police et 18.72% en zone gendarmerie, les faits de délinquance générale ont augmenté de 14.99% au premier semestre 2022 en comparaison avec les chiffres de 2021 recensés à la même période.



1997 faits sont rapportés en zone police et 3571 en zone gendarmerie entre janvier et juin 2022.



Sur les deux zones, ce sont 2291 atteintes volontaires à l'intégrité physique - coups et blessures volontaires, vols, cambriolages, bagarres - qui sont dénombrées, soit 16.65% de plus qu'au premier trimestre 2021.