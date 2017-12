A la Une .. La délinquance en baisse à Saint-Denis

Saint-Denis a présenté ce jeudi au lycée de Bellepierre les chiffres de la délinquance sur son territoire. Un bilan en présence de Nalini Veloupoule-Merlo, élue déléguée à la sécurité et Jérôme Besse, commissaire de police chef du SIAAP.



Le 6 décembre dernier s'est tenu le Conseil Local de Sécurité et de prévention de la Délinquance. Dans le cadre d'une opération de police mixte (nationale et municipale) aux abords du lycée de Bellepierre, les différents acteurs présents dressent un état des lieux de la délinquance à Saint-Denis.



La délinquance est en baisse de 8% sur l'ensemble de Saint-Denis. Dans le centre ville, on enregistre une baisse de 30% des faits de délinquance. Les vols à la roulotte baissent de 34% ce qui représente 750 faits de moins qu'en 2016. Les vols de véhicules sont en retrait de 37% et les vols avec violence de 12%.





Il a été également question du bilan et des perspectives des actions de prévention engagées dans le cadre de la STSPD (stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance) qui lie la ville et l'ensemble de ses partenaires dans la lutte contre la délinquance.



"Le lycée de Bellepierre, lieu choisi pour ce point presse, illustre parfaitement le cadre de la coopération existant entre les services depuis plusieurs années", explique la municipalité.



Ces bons résultats s'expliquent par deux axes de travail. Le renforcement des effectifs via la création d'une unité de nuit en appui de la BAC depuis septembre 2017 d'une part, et le travail partenarial avec la municipalité principalement mais aussi les associations de commerçants d'autre part. Le but étant de faire une coproduction de sécurité s'inscrivant dans la durée. Ces actions s'joutent à celles de l'engagement quotidien des polices secours qui font un travail remarquable de réponse à l'événement, de sécurité routière et de lutte de la délinquance.



Nalini Veloupoule-Merlo quant à elle, explique que depuis un an, la commune a totalement changé ses méthodes de travail. C'est aujourd'hui une véritable coproduction de la sécurité, une vraie dynamique partenariale.



Elle explique notamment ces bons chiffres par la mise en place de projets innovants et porteurs via les éducateurs et les ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique). Ils sont un relais entre la population, la ville, la police municipale et la police nationale, termine-t-elle. A.D - P.R Lu 476 fois





