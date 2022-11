Mayotte La délégation mahoraise pour les jeux des jeunes de l’océan Indien rassemblée avant le grand départ

Composée de 92 participants dont 50 sportifs répartis en trois disciplines, la délégation mahoraise s'est réunie afin d'entendre les consignes ce 26 novembre dernier. Par NP - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 11:33

Du 4 au 12 décembre prochains se tiendront les Jeux des Jeunes à l’Île Maurice, réunissant les délégations des membres de la Commission à la Jeunesse et au Sport de l’Océan Indien (CJSOI), à savoir La Réunion, Mayotte, Dijbouti, l’Île Maurice, les Seychelles, Les Comores, Madagascar.



La délégation mahoraise sera composée de 92 participants dont 50 sportifs répartis en trois disciplines : le beach-hand, le futsal et la pétanque; et 12 jeunes en concours culturels à savoir spectacle musical, assemblée des jeunes et e-sport.



L’encadrement de la délégation est assuré par la DRAJES avec la participation du CROS. Tous les participants ont été rassemblés pour entendre les consignes le 26 novembre dernier au matin à la MJC de Mtsapéré.

Le président du Conseil départemental, le recteur de l’académie et le secrétaire général de la préfecture ont inauguré ce temps fort d’union avant le départ effectif qui se fera le 2 décembre au matin pour une aventure remplie d’échanges, d’émulation et, souhaitons-le, de nombreuses médailles.