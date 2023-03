Communiqué La déclaration du Pacte Progressiste sur la fin de vie

Alors que les réflexions sur le sujet de la fin de vie s’intensifient, 18 organisations de la société civile dont l'UFAL, ont décidé de s’allier pour "constituer une force progressiste et républicaine afin de faire évoluer le cadre légal sur la fin de vie, avec une ambition forte : que chaque personne soit effectivement égale en droit et libre de ses choix". Leur déclaration : Par NP - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 17:45

Nous, organisations de la société civile, organisations de composition et d’horizons très différents, partageons la vision d’une société qui donne toute sa place à la liberté de conscience, la solidarité, la citoyenneté et l’émancipation.



Certaines militent depuis de nombreuses années pour une fin de vie qui respecte l’intégrité et les volontés de chacune et de chacun, d’autres se sont forgées plus récemment une conviction. Toutes partagent ce même constat : le cadre légal actuel doit évoluer afin de répondre au mieux aux besoins et aux attentes de nos concitoyens pour toutes les situations de fin de vie.



Nous choisissons de nous allier pour constituer une force progressiste et républicaine. Nous nous retrouvons sur la base de valeurs et de convictions communes et en appelons :



Au respect de la liberté de choisir et d’agir des personnes, de façon éclairée et sans pression.



A l’effectivité des droits des personnes en situation de fin de vie, en particulier : l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire en termes d’égalité, le respect des directives anticipées et des volontés exprimées.



A la légalisation d’une aide active à mourir pour les personnes atteintes d’une maladie grave et incurable qui, en conscience et

librement, la demanderaient. Il importe qu’en France, chaque personne ait le droit et puisse réellement décider et faire respecter son libre choix de parcours de vie jusqu’au bout.