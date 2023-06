La déclaration d'accident du travail évolue

Il a été question d’intermodalité le mardi 26 juin 2023 à La CINOR, lors du Comité de pilotage du projet Baobab qui réunissait la sous-préfète Régine PAM, la maire de Saint-Denis Éricka Bareigts, le président de La CINOR Maurice Gironcel ainsi que Patrice BOULEVART et Fabrice HOAREAU représentant la Région Réunion En effet, il n’y aura pas de changements notables en matière de transports et déplacements sans penser à utiliser plusieurs modes de transport différents sur un même trajet. Et pour cela il faut des lieux de connection, les Pôle d’échanges multimodaux (PEM). Là se rencontrent bus, téléphériques, automobiles, vélos…Étaient donc examinés les scénarii d’implantation du PEM de l’entrée ouest du chef-lieu. Deux sites ont été retenus sur une douzaine au début des études il y a six mois. Les participants se sont réjouis de ce travail qualifié de « remarquable » compte tenu de tous les critères et malheureusement de toutes les contraintes qui entourent un tel projet.Le prochain Comité de pilotage de Baobab aura lieu dans 3 mois.