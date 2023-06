Communiqué La déclaration d'accident du travail évolue

La déclaration d'accident du travail évolue. Désormais, l'ensemble des entreprises réunionnaises doivent déclarer les accidents de travail de leurs salariés directement via le compte entreprise.





La déclaration d’accident du travail ou de trajet est une obligation pour l’employeur. Dès que vous avez connaissance de l’accident, vous devez procéder à la déclaration dans les 48 heures.



Le service a été repensé afin de simplifier la saisie et permettre de fournir immédiatement la feuille de soins à votre salarié ! Attention ! Les personnes non habilitées au compte entreprise ne peuvent plus réaliser de déclaration d’accident de travail en ligne !



Vérifiez dès à présent vos habilitations à compte entreprise ou contactez la hotline Net-Entreprises au 0 820 000 516.



QU’EST-CE QUE LE COMPTE ENTREPRISE ?



Le compte entreprise est un point d’entrée unique pour toutes les démarches des entreprises avec l’Assurance Maladie et l’Assurance Maladie – Risques Professionnels : consultation du taux de cotisation AT/MP, démarches en lien avec les arrêts de travail, déclaration d’accident du travail…



