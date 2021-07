La décision du préfet est "la moins préjudiciable pour le monde économique", estime Ibrahim Patel

M. Le Préfet vient de prendre sa décision par rapport à la situation sanitaire inquiétante.



C’est la moins préjudiciable pour le monde économique, comme nous l’avions suggéré en début de semaine.



Un nouveau confinement est instauré dès ce week-end, de 5h à 18h et pendant une durée de quinze jours.



J’ai quand même une pensée forte pour tous les établissements recevant du public où le masque ne peut pas être porté en continu : les restaurants, bars, salles de sport, qui dès lundi seront fermés.



Jusqu’à maintenant c’est ce secteur qui a été le plus impacté par ces décisions. C’est la troisième fois qu’il se trouve confiné !



De plus, il est très important de souligner que les mois de juillet et août sont deux mois propices à l’activité économique, notamment avec la rentrée scolaire.



Nous constatons qu’un couvre-feu à 18h est très impactant pour les commerces de proximité dans les centres-villes et les Hauts, car il s’apparente à un confinement partiel.



La décision étant prise M. Le Préfet, le monde économique compte sur vous pour réactiver toutes les mesures d’aides car leur survie en dépend :





1 - Renforcer et augmenter le montant du Fonds de Solidarité National pour les activités confinées.





2 – Rendre éligible au Fonds de Solidarité National les activités non confinées afin qu’elles soient accompagnées dès 30% de perte de leur chiffre d’affaires au lieu de 50% actuellement.





3 – Prise en charge du chômage partiel à hauteur de 100%.





4 – Partenariat entre les banques et l’Etat pour une Avance de la trésorerie pour le chômage partiel des entreprises en difficulté.





5- Remboursement différé du PGE.





6- Report des charges sociales et fiscales.





7- Réactivation du Fonds de Solidarité Régional.





8- Réactivation du fonds de sauvegarde pour les TPE par le Conseil Régional.



Nous savons que la situation sanitaire est critique, mais la situation économique l’est tout autant. C’est une forte attente des chefs d’entreprise pour l’avenir même de leur activité.