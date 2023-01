A la Une .. La décision du Conseil d'Etat sur le CBD va-t-elle provoquer des changements sur les dépistages routiers ?

Depuis 2016, la police est habilitée à soumettre n'importe quel conducteur à un test de dépistage de stupéfiants sur le bord de la route, que la personne ait commis ou non une infraction préalable. Quid des traces de THC retrouvées dans les échantillons salivaires des consommateurs du CBD (cannabidiol) ? En tout cas ces derniers mois, des automobilistes consommateurs de CBD se sont retrouvés à contester la suspension de leur permis de conduire.

Contrairement au tétrahydrocannabinol (THC), le CBD présent dans le cannabis n'a pas d'effets psychotropes. D’ailleurs, le Conseil d’Etat a confirmé fin décembre que les fleurs de cannabis chargées en CBD pouvaient être consommées en toute légalité, a rapporté France.info.



L’appareil utilisé lors des contrôles routiers permet d’établir la présence formelle de THC dans la salive. Or, les fleurs de CBD possèdent un taux résiduel de THC qui reste détectable lors de ces dépistages en France. Et les textes de loi en vigueur ne réclament pas aux laboratoires de mesurer la présence de CBD dans l'organisme, ce qui pourrait permettre aux consommateurs de cannabis légal de plaider leur bonne foi devant les tribunaux.



Ainsi, afin d'aider les forces de l'ordre à faire le tri entre les conducteurs de bonne foi et ceux qui tentent de masquer leur consommation illégale de cannabis, les techniques de dépistage pourraient évoluer dans les prochains mois.



La France pourrait s'inspirer des contrôles effectués en Belgique ou en Allemagne où les policiers transportent des dispositifs permettant de récolter une quantité précise de salive et de la conserver pour que les laboratoires puissent déterminer formellement la concentration en THC et en CBD présente dans l'organisme.



À quand ce changement ? Contactés par franceinfo, les services du ministère de l'Intérieur chargés de la sécurité routière n'ont pas répondu.