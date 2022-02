La déchèterie éphémère de Bellemène bientôt ouverte

Celle-ci se trouve en contrebas du stade de football.



Vous pourrez y apporter vos déchets végétaux, vos encombrants et vos Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E). Elle est ouverte tous les premiers samedis du mois de 8 heures à 12 heures.



Si vous êtes un particulier (non professionnel), vous pouvez apporter vos déchets végétaux et vos encombrants. Vous pouvez apporter également vos Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E), dans la limite d’un grand appareil électro-ménager (réfrigérateurs, congélateurs, machine à laver…) et de 5 petits appareils (équipements informatiques, équipements téléphoniques, équipement de jardinage, outils, jouets…) par apporteur.



Nous vous rappelons que les déchèteries fixes sont à votre disposition également 7 jours sur 7.