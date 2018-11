La déchèterie de La Marine est en fête le mercredi 21 novembre 2018 !

Réparali Kafé (apportez vos petits matériels électriques ou électroniques en panne, on vous apprend à leur donner une nouvelle vie)

Les déchèteries du TCO sont parfois la scène de beaux échanges. La gestion des déchets, leur recyclage, est un des axes importants de la politique du TCO, soucieux de développement durable et d'écologie.Ainsi, après les déchèteries de Saint-Laurent et celle de Plateau Caillou, c'est au tour de celle de La Marine de vous convier à une journée d'animations. Rendez-vous le mercredi 21 novembre pour la manifestation "Déchèterie en fête" sur Le Port, à l’occasion de la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets).Rendez-vous le. Rentrez dans les coulisses de la déchèterie à travers unL’occasion aussi de participer aux ateliers proposés par les partenaires :Profitez également des circuits guidés organisés à cette occasion pour découvrir les sites de traitement de déchets (centre de tri, filière de traitement des pneus usagés, …) et bien plus encore sur le parcours... Pour ces circuits guidés , notamment à vélo ou à pied (marche nordique ou marche libre), inscrivez-vous vite en ligne dès maintenant (groupes avec places limitées).Participez aux jeux qui ponctueront cette journée bien animée. Il y a desCette manifestation proposée dans la dynamique de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, est