La décharge du TCO occupée illégalement : Le gérant fait toujours la sourde oreille

L'ancienne décharge de la Rivière des Galets abandonnée dans un piteux état. Celui qui opérait illégalement son activité de recyclage et concassage sur le site ne répond pas aux sommations du TCO.

Le manque de coopération de Jean Claude Ludovic est flagrant. Alors même qu’il a fait appel de la décision du tribunal correctionnel et était jugé ce jeudi par la cour d’appel, il n’était pas présent. Le gérant de "Ludo Recyclage et Concassage" occupait illégalement pendant près de 10 ans le site d’une ancienne décharge à la Rivière des Galets jusqu’en 2018.



Triage de déchets et carrière, son activité s’est poursuivie malgré une première inspection de la DEAL en 2011 qui conclut que la société manque d’agrément, puis cinq arrêtés préfectoraux, un rappel à la loi en 2014 et une fermeture et suspension administratives. Depuis 2012, le TCO, en charge de la collecte des déchets, demande son expulsion. La DEAL note également une infraction au code de l’environnement.



Mais Jean-Claude Ludovic, 68 ans, qui se dit illettré, maintient que l’activité le "fait vivre" et le responsable ne serait pas lui mais l’entreprise – dont il est le gérant. Il évoque l’acharnement et un système contre lequel il se heurte.



Petite avancée en 2018 : l’activité de concassage est stoppée. Mais des véhicules hors d’usage sont toujours sur place. Jean Claude Ludovic ayant été condamné à un an de prison avec sursis, l’avocat général a demandé la confirmation de la peine et un jour-amende de 200 jours à 50 euros, soit 10.000 euros.