La décade de Boris GAMALEYA à l’honneur à Saint-Paul

Disparu le 30 juin 2019, Boris GAMALEYA fut l’un des plus grands auteurs de la littérature réunionnaise. Le retour des cendres, le 19 septembre dernier, de ce défenseur de la langue créole et de l’histoire de La Réunion dans son île natale a provoqué une intense émotion. L’occasion pour ses proches de mettre à l’honneur cet illustre poète avec une décade dédiée à BORIS GAMALEYA.le 25 septembre 2021 à la médiathèque LECONTE-DE-LISLE (front de mer de Saint-Paul) avec des rencontres, des échanges, des lectures de poésies et intermèdes musicaux avec des auteurs de 14h à 18hle 27 septembre 2021 à LÉSPAS à travers une exposition itinérante retraçant la vie de ce grand poète et visionnage des vidéos d’archives (interview, lecture de ses textes) de 9h à 17h.Plus d’infos : lespas.re ou composez le 0262 59 39 66.