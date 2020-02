La danse des lions au cœur du centre-ville de Saint-Paul ce samedi 8 février

Afin de célébrer l’année du rat de métal, l’AEFC (Amicale de l’École Franco-Chinoise) vous invitait à assister à la danse des lions. Celle-ci s’est déroulée au centre-ville de Saint-Paul le samedi 8 février de 14h à 17h.

Deux défilés ont eu lieu simultanément. L’un est parti du Jardin de la Mairie, l’autre de la gare routière aux environs de 14h.

Selon la croyance populaire, on considère le lion (symbole de force de courage et de sagesse), comme un animal “Porte-Bonheur”. Pour cette raison, la danse du lion s’effectue lors des fêtes et autres célébrations dans l’espoir d’attirer la chance.